Meteo: torna l'anticiclone africano, temperature fino a 26°C

Dopo il colpo di coda invernale che ha interessato l’Italia sabato 9 e la Domenica delle Palme, la situazione meteo cambia nuovamente e radicalmente. Con l’inizio della settimana che ci porterà a Pasqua tornerà sul bacino del Mediterraneo l’anticiclone africano. Con il ritorno dell’anticiclone l'atmosfera sull’Italia si stabilizzerà completamente e almeno fino a martedì 12 il cielo sarà sereno quasi ovunque.

Lo afferma Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it. Da mercoledì 13 comincerà a farsi sentire l’influenza del vortice africano, con venti di Scirocco che oltre a far aumentare le temperature provocheranno un deciso aumento della nuvolosità con cielo molto nuvoloso o coperto a partire da Sardegna e Nord Ovest verso il resto delle regioni. Non si attendono però precipitazioni, mentre durante la settimana si registrerà un deciso aumento delle temperature: a Firenze e in alcune città della Pianura Padana si potrebbero raggiungere i 23-24°C, con punte di 26°C ad esempio anche in Alto Adige. Di notte, dai 2-3°C degli ultimi giorni si salirà fino a 9-12°C. Questa situazione durerà fino a venerdì 15 aprile, quando i modelli lasciano prevedere un guasto del tempo.

NEL DETTAGLIO:

Lunedì 11. Al nord: cielo sereno. Al centro: sole prevalente. Al sud: sole ovunque.

Martedì 12. Al nord: si copre su Liguria e Piemonte. Al centro: nubi in aumento in Sardegna, cielo sereno altrove. Al sud: molte nubi soltanto in Sicilia.

Mercoledì 13. Al nord: spesso molto nuvoloso o anche coperto. Al centro: si copre in Sardegna e poi in Toscana, tante nuvole altrove. Al sud: cielo via via molto nuvoloso.

Tendenza: fino a venerdì tante nuvole su tutte le regioni, da sabato il tempo cambia.