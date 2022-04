Casinò: Lavevaz, confermata legittimità azione consiglieri

(ANSA) - AOSTA, 11 APR - "L'autonomia del Consiglio viene ribadita dalla Corte costituzionale, che conferma la legittimità di quanto fatto dai consiglieri e la facoltà del Consiglio di agire con una visione che non è meramente amministrativa, ma politica e strategica". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in merito all'annullamento da parte della Corte costituzionale della sentenza con cui la Corte dei conti aveva condannato 18 consiglieri regionali della Valle d'Aosta, attuali e passati, a risarcire 16 milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta sui fondi pubblici concessi al Casinò di Saint-Vincent tra il 2012 e il 2015, quando la casa da gioco, di proprietà regionale, era in grave crisi.

"Prendiamo atto - afferma Lavevaz - della sentenza che accoglie quanto la Regione ha sostenuto in questi anni: la piena potestà dei consiglieri regionali di espletare pienamente il loro mandato politico". (ANSA).