Migranti: due sbarchi dall'alba a Lampedusa, in arrivo in 172

(ANSA) - LAMPEDUSA, 10 APR - Due sbarchi - con 87e 85 migranti - all'alba a Lampedusa (Agrigento). Ieri, nell'arco di 24 ore, con 12 diversi barchini sono giunti nell'isola 510 persone e l'hotspot si è trovato, nell'arco di poco meno di 48 ore, a passare da due ospiti a 831. La maggior parte degli arrivati è originaria di Egitto, Siria, Sudan, Somalia, Niger ed Eritrea.

A bloccare le imbarcazioni - con un minimo di 16 ed un massimo di 119 migranti - sono state le motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle.

Per far fronte alla nuova ondata di approdi e all'hotspot strapieno, la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto - e la polizia ha già imbarcato i migranti - il trasferimento di 127 persone sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle (Agrigento). (ANSA).