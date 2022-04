Ucraina: Fvg, transitati 48.756 profughi, 4.230 sono rimasti

(ANSA) - TRIESTE, 09 APR - Sono 48.756 ucraini i profughi transitati per i valichi confinari del Fvg dall'inizio del conflitto. Di questi, 4.230 si sono fermati in regione, per la maggior parte ospiti di amici e parenti; soltanto 714 risultano ospitati in strutture pubbliche della regione nella rete Cas (Centri accoglienza spontanea), che nella provincia di Trieste sono circa 250. Lo ha detto il Prefetto Annunziato Vardé rispondendo a una domanda sulla situazione dell'accoglienza in Fvg, a margine di un incontro pubblico.

Il Prefetto ha indicato che i dati sono riferiti al 7 aprile scorso e che presto sarà allargata la rete Cas, anche attraverso un banda lanciato di recente. "Stiamo valutando le offerte che sono pervenute, poi siamo in procinto di chiudere un accordo con il comune di Trieste per poter utilizzare una serie di appartamenti di proprietà comunale e continuiamo a lavorare per poter assicurare una ospitalità dignitosa ai profughi", ha concluso. (ANSA).