Migranti: sindaco di Palermo a nave Sea Eye 4, qui è casa vostra

(ANSA) - PALERMO, 09 APR - "Bentornati a Palermo, non dimenticate che voi siete tutti palermitani. Questa è casa vostra". Stamattina il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha accolto così l'equipaggio della nave Sea Eye 4, a cui ha conferito lo scorso giugno la cittadinanza onoraria, della Ong tedesca Sea-Eye. La nave ha attraccato ieri sera al porto del capoluogo siciliano dopo aver salvato due giorni fa nel mar Mediterraneo 106 migranti fatti sbarcare poi ad Augusta a seguito del rifiuto delle autorità maltesi di offrire alla nave un approdo sicuro. Durante l'incontro il sindaco ha ringraziato l'equipaggio "per il loro grande impegno a tutela del diritto alla vita" e ha preannunciato l'organizzazione di una serata di solidarietà alla Ong tedesca che si terrà in città la prossima settimana "per sottolineare - ha detto Orlando - la vicinanza di Palermo a Sea Eye che ha salvato e continua a salvare migliaia di vite umane nonostante egoismi e indifferenze degli Stati".

(ANSA).