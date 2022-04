In Umbria nessun morto per Covid per il terzo giorno consecutivo

(ANSA) - PERUGIA, 09 APR - Per il terzo giorno consecutivo non si registrano in Umbria altri morti per Covid. Prosegue invece il lieve aumento giornaliero dei ricoverati, 282, tre in più nelle ultime 24 ore, sette dei quali (erano cinque) in rianimazione.

Secondo i dati della Regione aggiornati a sabato 9 aprile, i nuovi contagi sono 1.138 e 1.721 i guariti.

Gli attualmente positivi scendono così a 15.219 (583 in meno in un giorno).

In calo il tasso di positività, al 14,76 per cento (16,7 venerdì). (ANSA).