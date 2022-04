Covid: un altro giorno senza decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 09 APR - Un altro giorno senza decessi di pazienti Covid in Alto Adige, il terzo di fila. I nuovi casi - secondo il bollettino dell'Azienda sanitaria - sono 441 (33 tramite pcr e 408 tramite test antigenico). Migliora anche la situazione negli ospedali: i ricoveri nei normali reparti calano da 47 a 42, mentre in terapia intensiva sono occupati due letti.

Gli altoatesini in quarantena sono 5.665, mentre 599 sono stati dichiarati guariti. (ANSA).