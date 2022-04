Università: concorsi truccati, arrestati padre e figlia

(ANSA) - PALERMO, 08 APR - Avrebbero truccato concorsi per professori ordinari e ricercatori universitari al Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo: i carabinieri del Nas hanno eseguito un'ordinanza agli arresti domiciliari nei confronti di un ex professore e direttore del dipartimento di chirurgia del Policlinico, ora in pensione, e della figlia, chirurgo plastico all'ospedale Civico di Palermo. Notificati anche provvedimenti d'interdizione ai pubblici uffici ,per la durata di 12 mesi, con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, a 11 indagati. Altre dieci le persone ingagate in stato di libertà.

