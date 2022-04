Ucraina: ministro Messa, momento difficile ma Europa unita

(ANSA) - MACERATA, 08 APR - "Un momento difficile per tutta l'Europa, ma è anche un momento in cui l'Europa si mostra unita e forte": a dirlo è il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, arrivando a Macerata per partecipare all'inaugurazione del 732/o anno accademico di Unimc e rispondendo alla domanda sul conflitto in atto in Ucraina.

"Tocchiamo con mano - ha aggiunto - come non possiamo cavarcela da soli e bisogna reagire a questa tragedia tutti insieme". Ad accogliere il ministro il rettore Francesco Adornato e il sindaco Sandro Parcaroli. (ANSA).