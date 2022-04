Open Arms: depone medico, condizioni profughi erano gravi

(ANSA) - PALERMO, 08 APR - "Erano in condizioni di salute mediocri e il protrarsi della loro permanenza a bordo della Open Arms rappresentava un fattore di rischio elevato del peggioramento della salute psicofisica dei migranti, nel senso di un aggravamento di malattie presenti o dell'insorgenza di nuove". Così l'ex direttore sanitario dell'ospedale di Licata, Vincenzo Asaro, descrive lo stato in cui trovò i migranti soccorsi nel Canale di Sicilia dalla nave della ong spagnola Open Arms ad agosto del 2019. Asaro, che depone al processo per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio a carico del leader leghista Matteo Salvini, accusato di aver illegittimamente negato lo sbarco ai profughi, fece un controllo a bordo dell'imbarcazione su ordine della Procura di Agrigento. Salvini è presente alla deposizione che si svolge davanti al tribunale di Palermo nell'aula bunker del carcere Ucciardone.

"Le condizioni dei migranti - ha aggiunto - rappresentavano un rischio per l'incolumità degli stessi e del personale di navigazione". Il teste ha anche descritto lo stato generali della nave. "Li trovammo sul ponte, erano più di un centinaio - ha detto - le donne erano al centro. Si riparavano sotto una tettoia. C'erano due bagni alla turca piccoli e una cambusa, i migranti dormivano sdraiati sul ponte non c'erano alternative.

Non avevano saponi o detergenti e usavano l'acqua di mare che veniva desalinizzata. Quando facemmo il sopralluogo c'era una catasta di rifiuti". Il medico non fece accertamenti sanitari sui singoli profughi, ma parlando con il dottore di bordo seppe che a molti erano state riscontrate affezioni cutanee, probabilmente scabbia, infezioni alle vie urinarie, dolori addominali, vomito. Diversi profughi avrebbero poi mostrato al medico ferite e lesioni.

"Erano in condizioni molto precarie - ha spiegato - è verosimile che non avessero neppure modo di cambiarsi gli indumenti intimi.

Cercavamo di avvicinarsi a me per raccontarmi i loro problemi di salute. Stiamo parlando di persone in condizioni di grave disagio - ha concluso - Provammo un sentimento di grande tristezza vedendoli. Erano in una condizione di mancanza di tutto". (ANSA).