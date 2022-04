Meteo: weekend ventoso e con veloci temporali

Da Nord a Sud, il weekend delle Palme sarà ventoso. Dopo un venerdì segnato dal Libeccio sulle coste liguri e da raffiche temporalesche su Alpi e Prealpi, sabato soffierà un vento caldo e secco sull’Italia nord-occidentale. Dal Nord Est arriveranno invece raffiche legate al fronte freddo che sta transitando verso il Centro. Mentre domenica, dal Centro al Sud soffierà il Maestrale. Il fondatore del sito www.iLMeteo.it, Antionio Sanò, prevede anche un fronte temporalesco durante il fine settimana: sarà l’ultimo sussulto invernale sull’Italia. Dalla prossima settimana, il ritorno dell’anticiclone africano porterà il primo vero caldo primaverile nel Paese.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 8. Al nord: soleggiato salvo temporali sulle Alpi, in spostamento dal pomeriggio verso le pianure adiacenti. Al centro: soleggiato salvo addensamenti sull’Alta Toscana. Al sud: soleggiato.

Sabato 9. Al nord: peggioramento con temporali dal Triveneto verso Emilia Romagna e mantovano e cremonese, venti di Foehn al Nord-Ovest. Al centro: soleggiato con nubi in aumento in giornata e piogge in Toscana verso sera (a metà mattinata sul Lazio). Al sud: soleggiato.

Domenica 10. Al nord: cielo sereno, ma con calo delle temperature. Al centro: instabile fino al mattino con rovesci sparsi, poi migliora. Al sud: a tratti instabile, specie fino al primo pomeriggio.

Tendenza: da lunedì rimonta dell’alta pressione con temperature in sensibile aumento fino a valori superiori alla media, periodo con anticiclone africano e prevalenza di sole.