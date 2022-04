Da Odessa 15 giorni in volo per riportare aereo in Francia

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 APR - In fuga da Odessa sorvolando l'Europa per riportare in Francia il suo piccolo aereo, dipinto con i colori giallo e blu del paese martoriato dalla guerra, dopo avere salvato, portandole in auto in Polonia, la fidanzata e la mamma ucraine. E' il temerario viaggio di David Van Hemelryck, un uomo abituato alle avventure, nato in Francia poi andato a vivere a Odessa, per amore di una donna, prima di trasferirsi in Portogallo. Due settimane in viaggio, facendo numerosi scali, fino all'imprevisto del fortissimo vento in Liguria che ieri l'ha costretto a chiedere assistenza per atterrare in Piemonte, ad Alessandria, dove gli è stata offerta una notte in albergo perché non aveva i soldi per pagarla.

Oggi è ripartito per l'ultima parte della sua missione, portare il suo piccolo velivolo al riparo in Costa Azzurra.

A raccontare la storia Liberato Rosiello, presidente dell'Aeroclub 'Bovone' di Alessandria, lo scalo che ieri ha ricevuto dall'Enav la richiesta di aiuto per il pilota francese.

(ANSA).