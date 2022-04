Ponte Genova: Possetti, siamo molto soddisfatti

(ANSA) - GENOVA, 07 APR - "Oggi è arrivata la conferma di quello che noi sosteniamo da tutto questo tempo. Per questo ovviamente siamo molto soddisfatti". Lo ha dichiarato Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime del ponte Morandi, mentre è ancora in corso l'udienza preliminare per il crollo di ponte Morandi. "Ora torno dentro - dice - perché voglio ringraziare i pubblici ministeri". Soddisfazione anche per la decisione del gup Paola Faggioni di lasciare sotto sequestro i reperti ma consentendole lo spostamento: "in questo modo potremo realizzate il parco della memoria e questo è molto importante". (ANSA).