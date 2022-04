Incendio in una baracca nel Sassarese, muore un 44enne

(ANSA) - CHEREMULE, 07 APR - Un uomo di 44 anni, Massimo Lodde, residente a Thiesi (Sassari) è morto questa mattina poco prima dell'alba in una casa nelle campagne di Cheremule. A scoprire il corpo sono stati i Vigili del fuoco di Sassari, intervenuti intorno alle 6.30 per spegnere un incendio scoppiato nel capanno accanto alla casa, in località "Sa falada manna".

Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri della Compagnia di Bonorva. I vigili hanno spento le fiamme, che, in base ai primi elementi raccolti, si sarebbero sprigionate in seguito a una fuga di gas. I carabinieri stanno indagando per accertare la reale dinamica dell'incidente. (ANSA).