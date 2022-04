Foggia, un poliziotto sferra un calcio in faccia a un 23enne

Un video, diventato virale su Tik Tok, immortala un poliziotto che sferra un calcio in faccia ad un 23enne immobilizzato per terra da un altro agente, che lo aveva fermato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento. L'episodio è del 2 aprile ed è avvenuto a Foggia.

Le immagini sono state trasmesse ieri da "Chi l'ha visto?". La Questura di Foggia ha dichiarato in una nota che "dell'episodio è stata immediatamente informata l'autorità giudiziaria per l'accertamento delle eventuali responsabilità penali" e che "nei confronti del poliziotto è stata avviata l'azione disciplinare e che lo stesso è stato destinato ad altra sede".

Nel video, girato con un cellulare, si vede chiaramente il ragazzo bloccato per terra alla periferia di Foggia dopo un inseguimento in auto durato per oltre tre chilometri tra le vie della città, come riferiscono gli agenti. L'inseguimento era cominciato forse perché il giovane guidava senza patente. Mentre il 23enne era bloccato al suolo è arrivato correndo un poliziotto che ha sferrato un calcio sul volto del giovane e, subito dopo, ha tentato di schiacciargli la testa con un piede. Non ci è riuscito grazie l'intervento di un altro agente, che ha faticato per tenere a bada il collega.