Covid: nessun decesso e 512 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 APR - Il bollettino quotidiano del Covid-19 in Alto Adige non registra nuovi decessi e, nonostante 512 infezioni accertate nelle ultime 24 ore, l'incidenza settimanale per 100 mila abitanti è ancora in calo.

Dei nuovi casi positivi, 29 sono stati rilevati sulla base di 552 tamponi pcr (129 dei quali nuovi test) e 483 sulla base di 3.540 test antigenici. L'incidenza settimanale è ora di 660 (venti in meno rispetto ad ieri), mentre gli attualmente positivi sono 5.698 (57 in meno).

Diminuiscono da 3 a 2 i pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva, mentre sono sempre 47 quelli assistiti nei normali reparti ospedalieri. Altri 31 pazienti (dato aggiornato al 4 aprile) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti).

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 5.714 (79 in meno), mentre quelle dichiarate guarite sono 568 per un totale di 194.478. (ANSA).