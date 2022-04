Covid: in E-R 4.942 nuovi casi, 94% over 12 è vaccinato

(ANSA) - BOLOGNA, 07 APR - Sono 4.942 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, su 23.267 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, età media 44 anni. Aumentano i ricoveri: i pazienti attualmente nelle terapie intensive sono 39 (uno in più da ieri), mentre negli altri reparti Covid ci sono sono 1.241 degenti (19 in più). Altri 15 i decessi con Covid. Dal bollettino quotidiano della Regione emerge inoltre che il 94% della popolazione con più di 12 anni ha completato il ciclo vaccinale.

Complessivamente i casi attivi sono 56.795 (+441), il 97,7% in isolamento domiciliare. (ANSA).