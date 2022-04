Covid: 69.596 nuovi positivi, 150 le vittime

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Sono 69.596 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 69.278. Le vittime sono invece 150, stabili rispetto alle 150 di ieri.

Sempre il ministero riporta 469.803 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore.

Ieri erano stati 461.448. Il tasso di positività è al 14,8%, in calo rispetto al 15% di ieri. Sono 471 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 65. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.078, ovvero 86 in meno rispetto a ieri.

Le persone attualmente positive al Covid, invece, sono 1.253.056, 20.801 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 15.106.066 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 160.402. I dimessi e i guariti sono 13.692.608, con un incremento di 90.774 rispetto a ieri. (ANSA).