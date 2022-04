Cadavere nel Po: donna uccisa meno di un mese fa

(ANSA) - ROVIGO, 07 APR - C'era anche una maglia viola nel borsone che custodiva il cadavere della donna, ancora senza identità, affiorato due giorni fa nelle acque del Po, vicino ad Occhiobello (Rovigo). Una maglia di tessuto, senza paillettes, come invece riportavano in queste ore alcune indiscrezioni sulla stampa. A trovare la sacca, molto capiente, sono stati lunedì mattina due tecnici dell'Aipo (agenzia interregionale per il fiume Po). "La borsa - ha riferito il tecnico Aipo, Davide Martini - era strappata, mi sono avvicinato, ho visto della pelle e ho subito chiamato i carabinieri, arrivati dieci muniti dopo. La pelle era diventata gialla".

I primi esami medico legali hanno confermato che il corpo, trovato mutilato e privo della testa, è quello di una donna giovane, forse neppure trentenne, con pelle di carnagione chiara. Lo stato di conservazione dei resti chiusi nella sacca ha consentito al medico legale di stabilire che la data dell'omicidio risalirebbe ad un intervallo che va da una a tre settimane dalla data del ritrovamento. Il magistrato sta attendendo che sia ricavato il Dna della vittima, per incrociarlo con le banche dati delle forze dell'ordine, nella speranza che si trovi l'identità della donna. (ANSA).