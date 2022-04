Bimba si appella ai ladri, per favore ridatemi collana papà

Chissà se saranno anche gentiluomini, o solo ladri, i topi d'appartamento che martedì hanno rubato a casa di una famiglia di Casatenovo, nel Lecchese.

A loro si è appellata una bambina di 8 anni che, con una letterina, chiede che le sia restituita la catenina regalata al papà "che ha un valore molto affettivo".

La piccola, che frequenta la terza elementare, con tutto il candore della sua età ha rivolto un appello ai ladri, per riavere indietro - come si legge su Casateonline - la collanina rubata. "L'ho regalata io a mio papà, risparmiando per due anni lunghi per poterla comprare. Per favore non vi chiedo altro, fate questo per me" scrive la piccola, rivolgendosi sempre in modo gentile a chi ha rubato a collanina del suo papà, rappresentata anche in un disegno riportato in fondo al foglio a quadretti al quale ha affidato il suo appello.