Forum con i corrispondenti ANSA. il punto sulla guerra in Ucraina

Un Forum con i corrispondenti ANSA dalle principali capitali estere per fare il punto sulle posizioni dei diversi paesi sulla guerra in Ucraina sarà trasmesso in diretta streaming alle 13 su ANSA.it e sui canali social dlel'Agenzia. L'incontro sarà moderato in studio dal vicedirettore Stefano Polli e dal capo redattore aggiunto della Redazione esteri, Marina Perna. Collegati in videoconferenza da Bruxelles Enrico Tibuzzi; da Londra Alessandro Logroscino; da Berlino Rosanna Pugliese; da Pechino Antonio Fatiguso; da Washington Claudio Salvalaggio; da Parigi Tullio Giannotti. Parteciperà anche il corrispondente da Mosca Alberto Zanconato

IL FORUM