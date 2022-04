Bimbo autistico si allontana da scuola, soccorso da polizia

(ANSA) - PESCARA, 06 APR - Un bambino autistico si era allontanato dalla scuola ed era arrivato da solo in Piazza Alcyone dove è stato trovato dagli agenti di una Volante intento a giocare in una fontana, molto infreddolito e completamente inzuppato d'acqua: uno dei poliziotti, vedendo il bimbo completamente solo, lo ha immediatamente soccorso asciugandolo e coprendolo con i suoi stessi indumenti e contestualmente chiamando il 113 per avere una pattuglia in ausilio, oltre ad un equipaggio del 118 per una eventuale assistenza sanitaria.

Gli agenti hanno poi accertato che il bimbo si era allontanato da un vicino plesso scolastico, presso il quale è stato riportato. La tempestività dell'intervento non ha poi reso necessaria l'assistenza sanitaria del 118. (ANSA).