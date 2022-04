Duplice omicidio in Calabria, vittime un uomo e una donna

(ANSA) - CASTROVILLARI, 05 APR - Due persone, un uomo ed una donna non ancora identificati almeno ufficialmente, quasi certamente un pregiudicato e la compagna, sono state uccise ieri sera con alcuni colpi d'arma da fuoco nelle campagne di Castrovillari, in provincia di Cosenza.

I cadaveri erano all'interno di un'automobile in contrada Giammellona, in una zona isolata. Il corpo dell'uomo era nascosto nel vano portabagagli della vettura, mentre quello della donna era al posto di guida. Sul duplice omicidio indagano i Carabinieri.

Sul posto sono giunti il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, sotto le direttive del quale stanno lavorando i militari dell'Arma, ed il medico legale cui é stato conferito l'incarico di effettuare l'esame esterno dei cadaveri in modo poi da procedere alla rimozione.

L'uomo e la donna, secondo quanto é emerso dalle prime indagini dei carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Cosenza e della Compagnia di Castrovillari, sarebbero stati uccisi qualche ora prima il ritrovamento dei cadaveri. Sui corpi delle vittime sono stati rilevati numerosi fori provocati dai colpi di arma da fuoco con cui sono stati uccisi.

I carabinieri, secondo quanto si é appreso, avrebbero già identificato le due persone uccise, ma la loro identità non viene al momento ufficializzata in attesa che si concludano alcuni accertamenti investigativi.

Il movente del duplice omicidio é tutto da accertare. I carabinieri starebbero indagando, almeno in questa fase, a 360 gradi e non starebbero seguendo una pista privilegiata.

L'ipotesi che viene tenuta in maggiore considerazione, comunque, é quella di una vendetta maturata negli ambienti della criminalità, non si sa ancora se comune o organizzata. (ANSA).