Covid: nessun decesso e 847 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 05 APR - Nessun nuovo decesso, in Alto Adige, per il Covid-19, mentre i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 847 nuovi casi positivi. Di questi, 30 sono stati rilevati sulla base di 661 tamponi pcr (di cui 157 nuovi test) e 817 sulla base di 5.124 test antigenici.

Continua a calare l'incidenza settimnanale per 100.000 abitanti che ora è di 694 (meno 38 rispetto ad ieri), mente aumentano gli attualmente positivi che sono 6.222 (510 in più).

Diminuiscono sensibilmente i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: sono 50, undici in meno rispetto ad ieri. Sono sempre 4, invece, i pazienti assistiti in terapia intensiva e 31 (uno in meno rispetto ad una settimana fa) quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti).

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 6.309 (429 in più) mentre quelle dichiarate guarite sono 337 per un totale di 192.928. (ANSA).