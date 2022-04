Renzi in tribunale per udienza preliminare inchiesta Open

(ANSA) - FIRENZE, 04 APR - Il senatore Matteo Renzi oggi si è presentato in tribunale a Firenze per l'apertura dell'udienza preliminare del procedimento Open che lo vede tra gli indagati insieme ad altre dieci persone. La procura di Firenze ha chiesto il suo rinvio a giudizio contestando il reato di finanziamento illecito ai partiti.

"Secondo la Corte di Cassazione il processo Open si dimostra per quello che è, cioè uno scandalo assoluto. La Cassazione, non le difese, ha spiegato con chiarezza per cinque volte che l'operato dei magistrati di Firenze ha infranto le regole", le sue parole ai giornalisti dopo aver partecipato all'inizio dell'udienza preliminare. "Nonostante questo siamo qua", ha aggiunto "per anni saremo in questo processo. (ANSA).