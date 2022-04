Ragazza morta:Regione Lazio,operatore 118 ha parlato inglese

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Morta perchè l'operatore del 118 non parlava inglese. E' la denuncia, su Repubblica, del compagno di una turista tedesca , di 25 anni che il 20 gennaio scorso è deceduta nel suo camper a Focene, centro del litorale romano, dopo essere stata colta da malore. La Regione Lazio ha smentito la circostanza diffondendo l'audio della telefonata giunta al 118 il 20 gennaio scorso alle 15.39 "è subito gestita correttamente in lingua inglese, è stato geolocalizzato l'intervento con le coordinate di latitudine e longitudine". La turista, colta da malore, morì nel suo camper a Focene, centro del litorale romano. Sulla vicenda la procura di Civitavecchia ha avviato un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. (ANSA).