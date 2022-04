Botte, violenze e stalking per 20 anni alla moglie, arrestato

(ANSA) - BARLASSINA (MONZA), 03 APR - Un uomo di 49 anni, di Barlassina (Monza), è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver perseguitato e picchiato la ex moglie, 46 enne, nonostante fosse già sottoposto a divieto di avvicinamento. La misura è stata emessa dal gip di Como.

L'uomo, operaio pregiudicato, a quanto emerso dalle indagini ha continuato a tormentare la donna che, dopo 20 anni di vessazioni e violenze, ha finalmente trovato il coraggio di lasciarlo e denunciarlo, ha proseguito imperterrito a tormentarla, pedinandola, minacciandola, intrufolandosi in casa sua nel Comasco, fino ad aggredirla e picchiarla, nonostante a volte fosse presente loro figlio, minorenne. Inoltre le ha continuato ad inviare messaggi oltraggiosi e di natura sessuale inviati attraverso WhatsApp.

Per decisione del giudice l'uomo è ora ai domiciliari in attesa del processo. (ANSA).