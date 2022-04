Giornata dell'Autismo, il messaggio della Formichina Ant Chloe

'I bambini hanno bisogno d'amore e non di etichette. Ogni bambino è diverso e speciale a modo proprio e per questo bisogna accettarsi per quel che si è ...'

Questo è uno dei tanti messaggi che si trovano nel video di Barbara Panetta dedicato alla giornata per l'autismo. Protagonista e' la Formichina Ant Chloe, le cui storie sono state pubblicate dalla scrittrice e disegnatrice in italiano e inglese.

Con disegni illustrati ad acquarello e tanta fantasia, l'autrice usa la forma artistica come mezzo comunicativo per descrivere e capire i bambini autistici.