Neve, vento e mareggiate: codice giallo in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 01 APR - Neve, vento e mareggiate in arrivo in Toscana. Il codice giallo per la neve scatta a partire da stanotte nelle zone della Lunigiana e Garfagnana, per estendersi per tutta la giornata di sabato 2 aprile su Apuane, Appennino, Mugello, Casentino, Colline Metallifere e Amiata.

Nevicherà intorno ai 400-600 metri, ma anche a quote più basse nella notte e in mattinata.

L'andamento della neve e del vento è spiegato nel bollettino emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale che fa proseguire la vigilanza già in corso per il vento, in particolare nel Grossetano, fino alle 20 di sabato 2 aprile. E' previsto in generale anche oggi, venerdì 1 aprile, rinforzo del vento di Libeccio sull'Arcipelago, sulla costa centrale, sui crinali appenninici.

Per quanto riguarda le mareggiate dalle 7 alle 20 di domani codice giallo sulla costa meridionale e sulle isole. (ANSA).