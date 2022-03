Torna 'Cosmoprof Worldwide Bologna', mondo cosmesi in mostra

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Dai 'Cosmotalks', un programma di contenuti attuali per prevedere l'evoluzione del mercato beauty, a 'Cosmopack', l'unico salone che ospita tutti i comparti della supply chain, e al suo interno CosmoFactory, che porta nei padiglioni l'intero processo produttivo di un prodotto 'cosmetico, dalla creazione al packaging. Sono alcuni dei progetti speciali che faranno parte di 'Cosmoprof Worldwide Bologna 2022, la 53esima edizione dell'industria cosmetica in programma dal 28 aprile al 2 maggio 2022, presentata oggi a Milano.

Un'iniziativa all'insegna dell'incontro, della scoperta, dell'aggiornamento e della conoscenza, che solo una fiera finalmente tornata in presenza, dopo due anni di stop, può offrire. Negli oltre 30 padiglioni, di cui fanno parte le macro-aree Cosmo|Perfumery & Cosmetics, Cosmo|Hair, Nail & Beauty Salon, verranno ospitate oltre 2.700 aziende da 70 Paesi, ci saranno 26 collettive nazionali e buyer da almeno 90 Paesi del mondo.

In linea con nuove sensibilità in chiave multietnica e multiculturale, all'interno di 'CosmoFactory', verrà sviluppato il concetto di diversity. Ritorna poi anche l'appuntamento con 'CosmoTrends', il report curato in esclusiva dall'agenzia di trend 'Beautystreams', e ci saranno i 'Cosmoprof & Cosmopack Awards', una premiazione dei servizi più performanti e i prodotti di maggior impatto. Al Centro Servizi un'area ad hoc sarà dedicata alle aziende 'BeautyTech', con le innovazioni più rivoluzionarie e di cui fanno parte anche 6 start-up italiane.

Infine 'Cosmoprime', il padiglione ad ingresso selezionato e dedicato alla cosmetica selettiva e di alta gamma. "Dopo due anni di stop delle attività fieristiche in presenza, l'edizione 2022 di Cosmoprof Worldwide Bologna è un segnale di ottimismo e fiducia nella ripartenza dell'industria" ha detto Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere. (ANSA).