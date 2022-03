Omicidio Sacchi: quattro condanne, anche Anastasiya

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Quattro condanne per l'omicidio di Luca Sacchi, ucciso a Roma il 23 ottobre 2019. La Corte d'Assise ha condannato a 27 anni Valerio Del Grosso, a 25 anni Paolo Pirino e Marcello De Propris. Tre anni a l'ex fidanzata di Sacchi Anastasiya Kylemnyk per violazione della legge sulla droga. Assolto Armando De Propris.

La Procura aveva chiesto una pena a 4 anni e 4 mesi per Anastasiya Kylemnyk, accusata del tentativo di acquisto di droga, "circa 15 chilogrammi di hashish". Il pm aveva sollecitato l'ergastolo per Valerio Del Grosso, ritenuto l'autore materiale del delitto, 30 anni per Paolo Pirino e per Marcello De Propris, che consegnò l'arma usata per sparare. La Procura aveva chiesto l'assoluzione per il padre di quest'ultimo, Armando, accusato della detenzione della pistola. Anastasiya è stata condannata anche ad una multa pecuniaria di 30mila euro. (ANSA).