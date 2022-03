L'ad di Aspi Tomasi replica a Briatore: "L'aspettiamo nei cantieri"

"Gentile Briatore, mi creda, non è facile fare una valutazione sull'andamento dei lavori autostradali stando seduti in automobile, senza sapere cosa realmente accade nei nostri cantieri. La attendiamo per visitarli insieme: siamo aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, scelga Lei ora e giorno". È la risposta dell'amministratore delegato di Autostrade Roberto Tomasi a Flavio Briatore, dopo l'attacco dell'imprenditore pubblicato ieri sui social.

Il manager di Formula 1 era rimasto imbottigliato in A10, l'autostrada tra Genova e Ventimiglia, a causa dei cantieri e aveva detto che la situazione è gestita da "incapaci". Ieri erano stimati 73 minuti di percorrenza per fare 20 chilometri. "Per Lei abbiamo già predisposto caschetto, giubbotto e scarpe antinfortunistiche. La benzina, se vuole, gliela paghiamo noi. Saremo lì ad accoglierla", conclude Tomasi.