Giallo sulla relazione preside-alunno al liceo, la dirigente nega: "Hanno voluto colpirmi"

L'Ufficio scolastico regionale del Lazio si potrebbe occupare di una vicenda che di didattico non ha nulla, ovvero la relazione tra un alunno maggiorenne e la preside di un liceo di Roma. Secondo Repubblica il giovane sarebbe già stato ascoltato dalla dirigenza dell'Istituto e avrebbe raccontato di email, messaggi via cellulare e poi di una frequentazione. La relazione sarebbe durata all'incirca un mese, poi il 18enne ha voluto interrompere. La storia è venuta fuori dopo che il ragazzo si è confidato con alcuni amici. Ma la relazione era conosciuta abbastanza nell'ambiente del liceo tanto da far pensare che una scritta che campeggia sul muro dell'istituto - "La laurea in pedagogia l'hai presa troppo seriamente" - si riferisca proprio alla vicenda. Il ragazzo sarebbe stato ascoltato dai collaboratori della preside anche assieme ai suoi genitori. Poi la segnalazione all'Ufficio scolastico regionale che ora dovrà fare luce sulla vicenda.

"Tutto falso, hanno voluto colpirmi". Così la dirigente del liceo romano Eugenio Montale, parlando col Corriere della Sera online, smentisce la presunta relazione. Sabrina Quaresima, questo il nome della preside, precisa al Corriere della sera di avere dei "collaboratori poco affidabili che hanno fomentato un gossip per mettermi in difficoltà. Sono nell'anno di prova e potrei essere cacciata".