Genova risarcisce attività danneggiate dai cantieri in città

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - Il Comune di Genova risarcisce i negozianti danneggiati dai cantieri troppo lunghi in città. La giunta comunale ha stanziato i primi 130 mila euro di ristori.

Il primo bando è per le attività, micro e piccole imprese, del quartiere Cornigliano dove è in corso la riqualificazione delle strade e spazi pubblici, ma verranno erogati anche per altre zone di Genova. La proposta è arrivata dall'assessore al Commercio Paola Bordilli e da quello al Bilancio Pietro Piciocchi.

"Riconoscere sostegni alle imprese in caso di cantieri impattanti e di lunga durata - spiega l'assessore Bordilli - è una importante azione che per la prima volta il Comune di Genova mette a sistema confermando un attento ascolto del territorio e delle sue esigenze. Andiamo così incontro a quelle richieste di supporto, soprattutto di piccole e micro imprese, che oltre alle perdite subite per il Covid hanno dovuto anche convivere per lunghi periodi con la presenza di cantieri cittadini che hanno influito sulla loro attività".

Oltre a via Cornigliano, dove è in corso la riqualificazione del quartiere, si sta lavorando già su altri casi come Ponte obliquo di Sestri Ponente, Ca' Nova, e lo scolmatore in Val Bisagno. "Sono tutti cantieri strategici - spiega l'assessore Piciocchi - per la rigenerazione urbana e per la messa in sicurezza del territorio, in alcuni casi per opere attese da tantissimi anni".

Il contributo sarà corrisposto, in ordine di protocollo di arrivo e sino a esaurimento delle risorse. Per le imprese attive già a partire dal 1° luglio 2019 e con un dipendente da almeno sei mesi sono previsti due mila euro; 1.500 per le attività presenti dalla stessa data ma senza dipendenti; infine, mille euro per le imprese non ancora attive alla data del 1° luglio 2019. Possono presentare domanda, fino al 30 aprile, le imprese che abbiano l'attività in locali con vetrine e accesso a piano strada prospicienti vie, piazze e spazi pubblici. (ANSA).