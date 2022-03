Cadavere a pezzi: parla una collega, cercavo Carol e rispondeva lui

Non è vero che nessuno - a parte la mamma e l'ex e padre del figlio - in questi mesi ha cercato al telefono Carol Maltesi, come ha detto ai carabinieri Davide Fontana dopo aver confessato di averla uccisa. Lo rivela a Mow Magazine, intervistata da Niccolò Fantini, l'attrice porno Sabrina Ice.



"Sono sconvolta perché la settimana scorsa, pochi giorni fa - racconta l'attrice - ho sentito lui: Davide, che mi ha raccontato che lei era andata via e lui credeva fosse a Padova. Non l'ho sentita direttamente da quando era tornata da Praga, circa dicembre. Lei si voleva ritirare, ma è tutto quello che mi ha detto lui: con lei non ho parlato dopo Praga. Con lui ho invece parlato spesso, perché mi doveva fare anche delle foto. Oddio, ho i messaggi con lui: gli avevo chiesto come contattarla e lui mi ha detto che non aveva il suo nuovo numero. Voleva farmi delle fotografie e ci stavamo appunto organizzando".



"Non pensavo che fosse scomparsa. Ho sentito solo lui: cercavo dove poterla contattare e lui - ricorda l'amica - mi ha detto che aveva smesso. Spesso rispondeva lui, anche sugli account di lei, non è così infrequente. Pensavo che per lei fosse un cambio di vita, un colpo di testa, almeno lo pensavo fino ad ora: questo è quello che a me aveva sempre detto lui, ancora la scorsa settimana, che non sapeva come contattarla. E anche su Instagram aveva tolto alcune foto, come avevo visto". Per cui non è vero, come ha dichiarato il reo confesso - chiede Fantini - che nessuno la cercava? "Mi pare evidente: è una menzogna" risponde la collega di Carol.