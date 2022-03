Cadavere a pezzi: i social paralleli di Carol e Charlotte

Aveva una doppia vita, almeno sui social, Carol Maltesi. Ci sono i profili di Charlotte Angie, dove si definiva modella e performer e mostrava alcuni dei tatuaggi che hanno permesso di riconoscerla, e invece quelli della vita di tutti i giorni in cui indossa una camicia dalle maniche lunghe e si definisce mamma e viaggiatrice.

Le piacevano i viaggi che a volte faceva lasciando il figlio a casa. Motivo per cui, ha raccontato nelle sue storie su Instagram lei stessa, qualche mamma aveva "puntato il dito".

Oltre che sul web Carol, anzi Charlotte Angie, si esibiva anche dal vivo. Era attesa al Luxy Club di Milano per il Luky Erotik Festival che si è svolto dall'11 al 13 marzo insieme a una serie di altre pornostar, ma non si è presentata.