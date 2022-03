Vasto incendio boschivo su Altopiano Asiago

(ANSA) - VICENZA, 28 MAR - Un incendio sta colpendo da stamane una vasta area boschiva dell'Altopiano di Asiago (Vicenza), nel comune di Foza, in contrada Tommasini. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti attorno alle 10. Sul posto stanno lavorando numerose squadre dei vigili del fuoco di Asiago, Vicenza e Thiene, oltre ai volontari della Protezione civile. La zona è molto impervia da raggiungere, per questo è stato chiesto l'intervento di velivoli per il lancio di acqua dall'alto. Il rogo potrebbe essere doloso. Indagini in corso da parte degli stessi pompieri e dei carabinieri di Asiago: l'atto doloso è ritenuto probabile per la presenza di almeno 3-4 focolai diversi, distanziati tra loro di alcune centinaia di metri.

Per consentire le operazioni di spegnimento e per motivi di sicurezza è stata chiusa al traffico la strada regionale che collega Gallio con Foza. (ANSA).