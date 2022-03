Auto travolge carrozzina sulle strisce, morto neonato

(ANSA) - PADOVA, 28 MAR - Un bimbo di pochi mesi è morto oggi in seguito a un investimento sulle strisce pedonali della madre, avvenuto in via del Plebiscito a Padova. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle ore 15.30 la donna stava attraversando la strada quando un'automobile non l'ha vista e ha centrato la carrozzina con il piccolo, trascinandolo per diversi metri.

Sul posto il Suem 118: i sanitari hanno tentato la rianimazione, quindi hanno portato il bambino in ospedale, ma i medici non sono stati in grado di salvarlo. La mamma è sotto choc, ricoverata in ospedale non ha riportato ferite gravi.

Sulla dinamica sta indagando la Polizia locale. (ANSA).