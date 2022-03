Morto commerciante accoltellato in strada a Scandicci

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAR - E' morto in ospedale per le complicanze successive a un intervento operatorio di urgenza un uomo di 50 anni, Tommaso Dini, agente immobiliare, accoltellato la notte scorsa a Scandicci (Firenze), in piazza Piave.

L'accoltellamento c'è stato intorno alle 2 della notte scorsa, sembra durante una lite, poi l'aggressore è fuggito a piedi. Alcuni presenti hanno soccorso il 50enne, poi ricoverato all'ospedale di San Giovanni di Dio: non era cosciente e aveva gravi lesioni al torace e ad una gamba. La prognosi è stata subito riservata ma comunque non era ritenuto in pericolo di vita. In mattinata è stato sottoposto a intervento chirurgico ma nel pomeriggio non ce l'ha fatta ed è spirato. I carabinieri ora indagano per omicidio. In caserma c'è un uomo sospettato la cui posizione è al vaglio degli investigatori dell'Arma. (ANSA).