Disperso in Friuli, quinto giorno di ricerche

(ANSA) - TAIPANA, 27 MAR - Sono proseguite anche oggi, per il quinto giorno consecutivo, le ricerche dell'uomo scomparso a Taipana (Udine) sul sentiero naturalistico Zisilin. L'ultima squadra completerà il percorso affidato - entro un paio di ore circa - per chiudere anche questa giornata senza risultati.

Sono impegnate sul campo 47 persone dei vari corpi: accanto al Soccorso alpino e speleologico c'erano i Vigili del fuoco (che hanno usato anche i loro droni), Guardia di Finanza, unità cinofila della Protezione civile. Quest'ultima ha fornito nuovamente l'elicottero, che ha sorvolato il territorio dall'alto per quasi due ore, ripassando certe zone sulle quali si è ritenuto di fare più verifiche. Il fatto che l'uomo scomparso, di Udine, indossasse abiti poco sgargianti e avesse uno zaino nero è sicuramente un fattore che rende più complicato l'avvistamento su un terreno con buche e vegetazione fitta. Per quanto accurata sia la ricerca, anche nell'esplorazione ravvicinata potrebbero sfuggire angoli nascosti, proprio per la difficoltà nella lettura della conformazione del terreno al di fuori del sentiero segnato. I tecnici parlano dunque di un lavoro molto complicato e intenso. Oggi è stata perlustrata a tappeto una porzione di territorio di cento ettari, che si aggiungono ai 125 battuti sistematicamente ieri.

Da domani giorni le ricerche rallenteranno, continueranno in forma ridotta, senza il dispiegamento di forze così ampio e sistematico delle giornate trascorse. (ANSA).