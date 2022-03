Covid: Liguria,tasso positività al 15,6%, aumentano ricoveri

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - Sono 1.229 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 7.861 tamponi effettuati, di cui 2.276 molecolari e 5.585 test rapidi antigenici. A Genova ci sono 492 casi positivi, 254 alla Spezia, 201 a Savona, 158 a Imperia e 123 nel Tigullio. Un solo caso non è riconducibile alla residenza in Liguria. Il tasso di positività è del 15,63%.

Sale lievemente il numero dei ricoverati in ospedale: oggi sono 257 (4 in più di ieri), aumentano anche le intensive che oggi sono 10 (una più di ieri). In isolamento ci sono ad oggi 17.058 persone (93 meno di ieri) mentre in sorveglianza attiva ci sono 1.464 persone. Nel bollettino inviato da Regione Liguria non sono segnalati decessi.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale nelle ultime 24 ore sono state somministrate 359 dosi dosi di vaccino a mRna e 14 dosi di proteico. Le dosi booster sono 964.199. (ANSA).