Covid: 3.800 nuovi casi e calano intensive in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - Sono 3.862 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna su 17.226 tamponi, ma continua a calare il numero delle persone in terapia intensiva: sono 38 (-2), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.033 (+40), età media 74,9 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 671 nuovi casi più 120 nell'Imolese, poi c'è Modena (564). I casi attivi sono 48.081 (+1.220), il 96,8% in isolamento a casa. I guariti sono 2.637, i deceduti cinque. (ANSA).