Presidi,mansioni per i prof no vax inesistenti: 'Pagati per non lavorare'

I docenti non vaccinati, secondo il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale possono rientrare a scuola ma andranno adibiti ad altre mansioni che non siano l'insegnamento e che non prevedano contatto con gli alunni. "E' molto difficile, a scuola, stabilire quali siano le mansioni non a contatto con i ragazzi", osserva il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli. "Gli stessi impiegati di segreteria e i bidelli entrano a contatto con gli alunni. C'è una volontà di normalizzare la situazione di chi non si è vaccinato; gli si paga lo stipendio per non lavorare, dando mansioni sostanzialmente inesistenti", aggiunge il presidente dell'Associazione presidi. "Tutto questo - aggiunge Giannelli - viene fatto con risorse sottratte al Fondo da dividere tra tutti e che dovrebbe servire ad aumentare lo stipendio dei docenti.

Anche il messaggio che passa è che chi non vuole rispettare le regole alla fine l'ha vinta. Sono riusciti a fare proprio un bel capolavoro".