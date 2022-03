Lite tra vicini nel Comasco, due feriti e due arresti

(ANSA) - COMO, 26 MAR - Un uomo ricoverato in ospedale in prognosi riservata per una coltellata, la moglie ferita in modo lieve da un altro fendente, e due vicini di casa, padre e figlio, arrestati per tentato omicidio. E' il bilancio di una violenta lite di vicinato scoppiata questa mattina in una palazzina di Fagnana, frazione del comune di Turate (Como) al confine con la provincia di Varese.

Erano le 10 quando padre e figlio, Antonino e Roberto Gorgone, rispettivamente di 77 e 34 anni, si sono lamentati dei rumori provenienti dal piano superiore, dove vivono due coniugi di 38 anni. Ne è nata una lite che si è spostata nel cortile della palazzina e che nel giro di pochi minuti è degenerata.

Improvvisamente sono comparsi dei coltellini: l'uomo di 38 anni è stato colpito a un fianco, ed è stato trasportato in codice rosso a Monza, dove è stato operato d'urgenza. La prognosi è riservata. La moglie ha riportato invece lesioni lievi.

L'allarme è stato lanciato da un passante che ha chiamato i carabinieri: i militari hanno portato subito in caserma padre e figlio. Nel pomeriggio la Procura ha deciso di procedere con il fermo di entrambi per concorso in tentato omicidio. (ANSA).