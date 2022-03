Rider morto a Livorno in un incidente stradale

(ANSA) - LIVORNO, 25 MAR - "Apprendiamo con sconcerto e dolore la notizia di un'ennesima morte sul lavoro. A pagare con la vita questa volta è stato un rider 31enne, morto a seguito di un incidente stradale in viale Marconi. Un nuovo morto sul lavoro, una nuova tragica ferita per l'intera città". Lo ha detto la Cgil di Livorno in una nota.

Il 31enne, livornese, secondo quanto si apprende, è morto al pronto soccorso dell'ospedale per le ferite riportate nell'incidente. L'uomo era stato soccorso dal 118 nel tardo pomeriggio privo di coscienza dopo essersi scontrato quasi frontalmente con un'auto in viale Marconi mentre era bordo del suo scooter. Trasferito in codice rosso in pronto soccorso purtroppo è deceduto.

"L'auspicio - hanno sottolineato Fabrizio Zannotti, segretario generale Cgil provincia di Livorno e Filippo Bellandi, segretario generale Nidil-Cgil provincia di Livorno - è che le autorità preposte facciano al più presto chiarezza sulla dinamica dei fatti. Al Comune di Livorno chiediamo l'apertura di un tavolo per confrontarci sulle misure eventualmente applicabili al fine di migliorare la sicurezza dei rider all'interno del traffico cittadino" (ANSA).