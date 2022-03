Friday For Future in marcia per il clima e contro la guerra

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Oltre duemila persone sono partite in corteo da piazza XVIII dicembre a Torino per lo sciopero globale per il clima dei Fridays for future. "È il primo sciopero per il clima del 2022 e cade in un momento molto particolare per l'Europa, nel mezzo di questo conflitto - spiega Luca Sardo il responsabile torinese del movimento ambientalista - Con questo sciopero vogliamo sottolinaere le cause comuni tra la guerra in Ucraina e la crisi climatica".

"L'Europa - continua Sardo - ogni giorno finanzia con 800 milioni di euro il governo russo, Putin, per attaccare l'Ucraina e non riesce a slegarsi da questa dipendenza dai combustibili fossili. È questo che noi chiediamo oggi: di slegarsi dai combustibili che finanziano le guerre e devastano il nostro pianeta". Tra i manifestanti alcuni consiglieri comunali della maggioranza e l'ex sindaca Chiara Appendino, con il secondogenito nel passeggino. "Sostenevo questi ragazzi da sindaca e oggi sono qui da privata cittadina - spiega Appendino - sono contenta di vedere finalmente una piazza di ragazze e ragazzi che reclamano attenzione per l'ambiente".

In piazza con i giovani anche il sindacato degli insegnanti di Cgil, che ha dichiarato sciopero: "la crisi climatica ha la caratteristica di esacerbare le guerre, come la Siria nel 2011, dove la siccità è stata una delle prime cause della rivoluzione.

La crisi climatica non farà che peggiorare questi elementi in futuro". (ANSA).