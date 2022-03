Incendi: a fuoco boschi della Carnia nella zona di Tolmezzo

(ANSA) - TOLMEZZO, 24 MAR - Un vasto incendio è divampato dalla tarda serata di ieri nel bosco di Fusea, località della Carnia appena sopra la città di Tolmezzo (Udine). Sul posto stanno operando numerose squadre di Vigili del Fuoco intervenute assieme al personale della Guardia Forestale regionale per cercare di impedire alle fiamme di propagarsi.

La zona è molto impervia e per spegnere il rogo stanno operando anche gli elicotteri antincendio.

Proprio ieri il presidente Fvg, Fedriga, aveva comunicato che, a causa del perdurare del periodo di siccità e delle poche precipitazioni degli ultimi mesi, il Servizio foreste e Corpo forestale di Regione Friuli Venezia Giulia ha sospeso tutte le autorizzazioni per l'accensione di fuochi e decretato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale. Nei giorni scorsi incendi boschivi si sono verificati nelle zone montane di Clauzetto, Pinzano e Aviano in provincia di Pordenone; oltre il confine con il Veneto, devastanti roghi stanno interessando l'area di Longarone.

