Ferito perché preso per ladro, cc morto dopo lunga malattia

(ANSA) - MONZA, 24 MAR - È morto oggi il brigadiere dei carabinieri Mauro Baccoli, di 57 anni, originario di Brescia, medaglia d'argento al valor militare, perché ferito in servizio da un imprenditore spaventato dai ladri, mentre lo stava soccorrendo, a Lentate sul Seveso (Monza), nel 2005.

Il Comando Provinciale dei carabinieri di Monza ha spiegato che è deceduto, a Lentate, per una lunga malattia, legata alle complicanze degli interventi sanitari subiti dopo il ferimento da arma da fuoco riportato in servizio. Quella notte era intervenuto in un'azienda dove era scattato l'antifurto. Il titolare della ditta, credendo di trovarsi di fronte a dei ladri penetrati nella sua attività, esplose alcuni colpi d'arma da fuoco, colpendolo accidentalmente. I colleghi lo ricordano come un uomo e un militare brillante e di cuore. (ANSA).