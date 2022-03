Covid: un morto e 742 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAR - Ancora un decesso per il Covid-19 in Alto Adige. Si tratta, riferisce l'Azienda sanitaria provinciale, di un uomo ultranovantenne. Le vittime della pandemia in provincia di Bolzano, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono ora 1.439.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono state accertate 742 nuove infezioni: 40 sono state rilevate sulla base di 727 tamponi pcr (di cui 191 nuovi test) e 702 sulla base di 5.179 test antigenici.

Diminuiscono rispetto ad ieri i pazienti Covid-19 ricoverati: 4 (uno in meno) vengono assistiti in terapia intensiva e 61 (sette in meno) nei normali reparti ospedalieri. Altri 32 pazienti (dato aggiornato al 21 marzo) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate e 10 (cinque in meno) sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 7.228 (226 in più), mentre quelle dichiarate guarite sono 528, per un totale di 195.678. (ANSA).