Corsi di italiano gratis per ucraini, l'idea di Vittoria

Non sanno come si dice 'buongiorno' o 'vorrei comprare il pane', vorrebbero interagire con chi li accoglie ma l'ostacolo della lingua è insormontabile. Per salvarsi la vita sono stati catapultati insieme ai loro figli in un Paese che hanno visto solo in tv e in italiano conoscono solo le canzoni. A loro ha pensato Vittoria Kholoshyna, 37 anni, ucraina che per amore si è trasferita da Kiev in Italia nel 2010, a Legnano (Milano). Dal primo aprile partiranno su Telegram le sue lezioni online di italiano per ucraini, completamente gratuite.

"Mi sono laureata in Giurisprudenza a Kiev - racconta Vittoria - e ho preso la laurea specialistica in russo all'università statale di Mosca. Qui in Italia insegno da dieci anni russo e ucraino e da otto anche italiano alle popolazioni russofone. Con l'arrivo dei profughi e avendo visto le difficoltà che incontrano ho voluto dare il mio contributo ideando un corso per loro. L'integrazione passa in primis attraverso al comprensione della lingua".

Le lezioni saranno caricate sul canale 'ІТАЛІЙСЬКА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ', 'Italiano per ucraini' di Telegram: si tratta di 12 incontri di dieci minuti che partono da un livello A0, quello base, con l'insegnamento della fonetica, dell'alfabeto e dei verbi al presente. Gli studenti dovranno anche fare i compiti che verranno controllati da Vittoria e le cui soluzioni saranno pubblicate online. "E se qualcuno vorrà ringraziarmi per questo lavoro che ripeto fornisco gratuitamente - dice ancora - potrà fare donazioni alle associazioni che operano in Italia o in Ucraina".

L'idea di Vittoria è quella di aprire anche un canale Istagram per poter interagire più facilmente con chi vuole imparare l'italiano; da metà aprile il corso sbarcherà anche sulla piattaforma e-learning Accademia Domani, dove sarà possibile ottenere il certificato. Vittoria, che ha un bimbo di 5 anni, registrerà le lezioni da casa e promette che non si fermerà qui: "Sto pensando anche al livello A1".

La locandina del corso ha i colori dell'Ucraina, blu e giallo, e si rivolge e invita in ucraino chi non conosce l'italiano a seguire le lezioni. Dopo una breve spiegazione su come verrà articolato il canale, Vittoria conclude: "Per favore invitate i vostri amici! Studiamo insieme e aiutiamo l'Ucraina".